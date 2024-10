Cina: lancia con successo nuovo gruppo di satelliti (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Taiyuan, 16 ott – (Xinhua) – La Cina ieri ha inviato un nuovo gruppo di satelliti nello spazio dal Centro di lancio satellitare di Taiyuan, nella provincia settentrionale cinese dello Shanxi. I 18 satelliti costituiscono il secondo lotto della prima generazione della Spacesail Constellation, sviluppata per fornire servizi Internet via satellite (a banda larga) a bassa latenza, alta velocita’ e ultra-affidabilita’ agli utenti di tutto il mondo, secondo quanto dichiarato dal fornitore di servizi di lancio China Great Wall Industry Corporation, una sussidiaria della China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC). Il gruppo di satelliti e’ stato lanciato alle 19:06 (ora di Pechino) a bordo di un razzo vettore Long March-6 modificato ed e’ entrato con successo nell’orbita prestabilita. Romadailynews.it - Cina: lancia con successo nuovo gruppo di satelliti Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Taiyuan, 16 ott – (Xinhua) – Laieri ha inviato undinello spazio dal Centro di lancio satellitare di Taiyuan, nella provincia settentrionale cinese dello Shanxi. I 18costituiscono il secondo lotto della prima generazione della Spacesail Constellation, sviluppata per fornire servizi Internet via satellite (a banda larga) a bassa latenza, alta velocita’ e ultra-affidabilita’ agli utenti di tutto il mondo, secondo quanto dichiarato dal fornitore di servizi di lancio China Great Wall Industry Corporation, una sussidiaria della China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC). Ildie’ statoto alle 19:06 (ora di Pechino) a bordo di un razzo vettore Long March-6 modificato ed e’ entrato connell’orbita prestabilita.

