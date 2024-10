Che morte ingiusta La 24enne famosa vittima di un incidente | investita da un ubriaco in un parcheggio

Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024)una settimana dopo aver realizzato un servizio fotografico di sei pagine per un’importante rivista di moda di New York. Latrovava con un gruppo di amici a un rave al Sir Zelman Cowen Park a Kooyong, nella zona centro-orientale di Melbourne, quando è statada un’auto che procedeva in retromarcia verso l’1.10 di domenica mattina. Si presume che Connor Matthiasson, 23 anni, di Sunbury, a nord-ovest di Melbourne, abbia tentato di uscire in retromarcia dalquando ha investito tre pedoni. Lutto per ladellamodella. Sul posto amici e parenti hanno portato omaggi floreali e biglietti in sui ricordo e in tanti hanno parlato di lei come una persona con un sorriso capace di illuminare qualsiasi stanza. È stata descritta anche come una persona gentile, forte e amorevole, bella dentro e fuori.