Call of Duty: Black Ops 6 ed Xbox Series X, Microsoft annuncia gli accessori ed i controller ufficiali (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Microsoft ha appena annunciato la gamma di prodotti Xbox riservata interamente a Call of Duty: Black Ops 6, grazie alla quale i fan potranno mettere le proprie mani su un Xbox Wireless controller, un Xbox Elite Wireless controller Series 2 ed infine anche sull'Xbox Series X Wrap personalizzate. Come leggiamo su Xbox Wire, ogni "pezzo è realizzato per catturare la tensione e l'intrigo del tema del thriller di spionaggio degli anni '90, con elementi visivi che immergono i giocatori più a fondo nel mondo del gioco". Il colosso americano ha precisato che i controller di Call of Duty: Black Ops 6 sono disponibili per la personalizzazione e l'acquisto ora, esclusivamente tramite Xbox Design Lab. Invece l'Xbox Series X Wrap: Call of Duty: Black Ops 6 è disponibile per il pre-ordine soltanto sull'Microsoft Store.

