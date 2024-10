Bianca Balti ha iniziato la chemioterapia e si mostra come sempre sorridente e coraggiosa: il sostegno della figlia (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Per Bianca Balti sono giorni molto difficili. "Day 1", scrive postando nelle storie una foto che la ritrae durante il trattamento, mentre con le dita fa il gesto della vittoria. Nelle scorse ore ha infatti iniziato la chemioterapia e lei è pronta ad affrontare questo periodo con coraggio e con il sorriso. La top model sta affrontando un Milleunadonna.it - Bianca Balti ha iniziato la chemioterapia e si mostra come sempre sorridente e coraggiosa: il sostegno della figlia Leggi tutta la notizia su Milleunadonna.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Persono giorni molto difficili. "Day 1", scrive postando nelle storie una foto che la ritrae durante il trattamento, mentre con le dita fa il gestovittoria. Nelle scorse ore ha infattilae lei è pronta ad affrontare questo periodo con coraggio e con il sorriso. La top model sta affrontando un

