Auto e Moto d’Epoca 2024, Bologna celebra la passione per i motori. Ecco quello che c’è da sapere (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La 41° edizione di Auto e Moto d’Epoca andrà in scena nel quartiere fieristico di Bologna dal 24 al 27 ottobre: oltre 235.000 mq di superficie espositiva, 14 padiglioni e 4 percorsi tematici, in grado di attirare folle di appassionati di Auto e Moto storiche. L’anteprima di quest’anno celebrerà un anniversario di portata storica: i 125 anni della FIAT, una delle aziende simbolo dell’industria italiana. Il Museo dell’Automobile di Torino (MAuto) porterà sotto la Torre degli Asinelli una selezione di modelli iconici per ripercorrere la storia della casa torinese, da sempre sinonimo di innovazione meccanica e sociale. Tra le Auto esposte, esemplari di Fiat 3 1?2 HP del 1899, una delle prime vetture prodotte, e la futuristica Fiat Turbina del 1954, un concept che all’epoca stupì il mondo. Ilfattoquotidiano.it - Auto e Moto d’Epoca 2024, Bologna celebra la passione per i motori. Ecco quello che c’è da sapere Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La 41° edizione diandrà in scena nel quartiere fieristico didal 24 al 27 ottobre: oltre 235.000 mq di superficie espositiva, 14 padiglioni e 4 percorsi tematici, in grado di attirare folle di appassionati distoriche. L’anteprima di quest’anno celebrerà un anniversario di portata storica: i 125 anni della FIAT, una delle aziende simbolo dell’industria italiana. Il Museo dell’mobile di Torino (M) porterà sotto la Torre degli Asinelli una selezione di modelli iconici per ripercorrere la storia della casa torinese, da sempre sinonimo di innovazione meccanica e sociale. Tra leesposte, esemplari di Fiat 3 1?2 HP del 1899, una delle prime vetture prodotte, e la futuristica Fiat Turbina del 1954, un concept che all’epoca stupì il mondo.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Scontro auto-moto - ragazza di 18 anni finisce in ospedale - Scontro tra un'auto e una moto a Lavagna nel primo pomeriggio di martedì 15 ottobre. È successo in via Moggia poco dopo le 14. Ad avere la peggio la motociclista, una ragazza di appena 18 anni finita in ospedale in codice rosso con un trauma cranico. Per fortuna non è in pericolo di vita... (Genovatoday.it)

Si ferma a soccorrere pedone e motociclista feriti - automobilista multato : la precisazione del comando di polizia locale - L'automobilista che ha soccorso le due persone coinvolte in un incidente in via Camozzini è stato multato, ma il motivo è che la sua auto era parcheggiata sulle strisce già prima del sinistro. La precisazione arriva dal comando della polizia locale di Genova, in seguito alla segnalazione di una... (Genovatoday.it)

Sperlonga / Al volante di un’auto senza patente - 23enne denunciato e sorpreso su un motorino - . L’uomo, durante […] L'articolo Sperlonga / Al volante di un’auto senza patente, 23enne denunciato e sorpreso su un motorino sembra essere il primo su Temporeale Quotidiano. SPERLONGA – I Carabinieri della Stazione di Sperlonga (LT), nel pomeriggio di ieri, hanno denunciato in stato di libertà per sottrazione di cose sottoposte a sequestro, violazione colposa di doveri inerenti alla custodia ... (Temporeale.info)