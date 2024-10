Attenzione ai funghi: “Otto in ospedale e quattro intossicati”. L’appello dell’Asl (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Siena, 16 Ottobre 2024 – Quindici casi di intossicazione da funghi nella Toscana Sud, di cui 8 nella provincia di Siena, nel giro di tre giorni: è il preoccupante bilancio dell’ultimo fine settimana, diffuso dal Dipartimento della Prevenzione Asl, che con i suoi tecnici micologi è di supporto ai Pronto soccorso dell’area vasta Sud Est. “In considerazione delle condizioni climatiche che prevedono un periodo di raccolta esteso e a seguito di un primo bilancio non confortante delle intossicazioni, occorre tenere la guardia alta contro i rischi - dice Leonardo Ginanneschi, responsabile dell’Ispettorato micologico della Asl Sud Est -, innanzitutto è raccomandato sOttoporre i funghi raccolti a consulenza di esperti agli sportelli micologici, di non consumare ovuli chiusi che possono causare conseguenze serie e infine si consiglia di non far mangiare funghi a bambini, anziani o a malati”. Lanazione.it - Attenzione ai funghi: “Otto in ospedale e quattro intossicati”. L’appello dell’Asl Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Siena, 16bre 2024 – Quindici casi di intossicazione danella Toscana Sud, di cui 8 nella provincia di Siena, nel giro di tre giorni: è il preoccupante bilancio dell’ultimo fine settimana, diffuso dal Dipartimento della Prevenzione Asl, che con i suoi tecnici micologi è di supporto ai Pronto soccorso dell’area vasta Sud Est. “In considerazione delle condizioni climatiche che prevedono un periodo di raccolta esteso e a seguito di un primo bilancio non confortante delle intossicazioni, occorre tenere la guardia alta contro i rischi - dice Leonardo Ginanneschi, responsabile dell’Ispettorato micologico della Asl Sud Est -, innanzitutto è raccomandato sporre iraccolti a consulenza di esperti agli sportelli micologici, di non consumare ovuli chiusi che possono causare conseguenze serie e infine si consiglia di non far mangiarea bambini, anziani o a malati”.

