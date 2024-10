Atp Almaty 2024 | programma orari e ordine di gioco giovedì 17 ottobre

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

Domani l'esordio della testa di serie numero 1 Frances Tiafoe, che affronterà il qualificato Daniel Evans. Aprirà il palinsesto la testa di serie numero 5 Machac, che avrà la wild card casalinga Belbit Zhukayev. In campo anche Khachanov contro Virtanen e Vukic contro Mannarino, che sembrerebbe essersi parzialmente ritrovato dopo una stagione sportivamente drammatica. ILCOMPLETO CENTRE COURT ore 08.00 (WC) Zhukayev vs (5) Machac non prima delle 09.30 (3) Khachanov vs Virtanen a seguire Vukic vs (8) Mannarino non prima delle 16.00 (1) Tiafoe vs (Q) Evans.