Ancora maltempo a Milano: dalle 12 di giovedì 17 ottobre scatta allerta meteo gialla per rischio idrogeologico (Di mercoledì 16 ottobre 2024) A Milano, le precipitazioni iniziate nella prima mattinata di oggi dovrebbero peggiorare nella giornata di domani. Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione ha emanato l'allerta gialla per rischio idrogeologico a partire dalle 12 di giovedì 17 ottobre.

I gioielli scultura visti alla Milano Fashion week 2025 fanno subito tendenza. Dalle sirene di Etro ai quadrati di Missoni. Scopri di cosa stiamo parlando - C’è già da scommettere che vedremo questo tipo di gioiello ovunque in primavera, e anche gli scettici cederanno al fascino di un pezzo così differente. . Basti pensare alle boccettine di profumo appese al collo delle modelle di Balmain che diventano subito gioiello super cool. Fiorucci si sa è sinonimo di unicità fin dagli anni 80, non stupisce per cui veder sfilare un ragazzo con un mono ... (Amica.it)

Deviazioni e restringimenti sulla Milano-Meda : cosa cambia sulla superstrada (dalle 6 alle 17) per 4 giorni - Modifiche alla viabilità con deviazioni e restringimenti di carreggiata in pieno giorno lungo la Milano-Meda, in Brianza, tra Nova Milanese e Paderno Dugnano. "Si comunica che nell'ambito dello svolgimento delle attività per l’esecuzione di un piano di indagini in corrispondenza di due... (Monzatoday.it)

Il prossimo colore di moda? Anticipazioni dalle sfilate di Milano - Le scarpe? Rigorosamente flat. In passerella durante la Settimana della Moda di Milano abbiamo visto molti look raffinati. Un outfit che può diventare un inspo per creare nuovi accostamenti come ad esempio sostituire la gonna con un paio di pantaloni ampi o, in estate, dei bermuda. Basti pensare all’ensemble di Tod’s che abbina la nappa color cuoio alla borsa verde scuro, o all’uscita con il ... (Amica.it)