Alimentazione, Save the Children: "Lep per garantire mense scolastiche in primarie" (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Roma, 16 ott. (Adnkronos) - “Chiediamo da tempo che venga istituito un Livello essenziale delle prestazioni (Lep) per garantire la presenza delle mense in tutte le scuole primarie italiane e la gratuità per quelli che sono in condizione di povertà certificata, proprio perché pensiamo che sia la mensa scolastica che il tempo pieno debbano essere presenti in tutte le scuole del paese. Un simile percorso è stato intrapreso per gli asili nido, con un target del 33%, ma questo dato riflette ancora grandi discrepanze tra le diverse regioni italiane”. Lo ha detto Antonella Inverno, Head of Research, Analysis & Training Save the Children Italia, commentando i dati della ricerca presentata nel suo intervento al Secondo Summit Ristorazione Collettiva, oggi, al Cirfood District di Reggio Emilia. Liberoquotidiano.it - Alimentazione, Save the Children: "Lep per garantire mense scolastiche in primarie" Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Roma, 16 ott. (Adnkronos) - “Chiediamo da tempo che venga istituito un Livello essenziale delle prestazioni (Lep) perla presenza dellein tutte le scuoleitaliane e la gratuità per quelli che sono in condizione di povertà certificata, proprio perché pensiamo che sia la mensa scolastica che il tempo pieno debbano essere presenti in tutte le scuole del paese. Un simile percorso è stato intrapreso per gli asili nido, con un target del 33%, ma questo dato riflette ancora grandi discrepanze tra le diverse regioni italiane”. Lo ha detto Antonella Inverno, Head of Research, Analysis & TrainingtheItalia, commentando i dati della ricerca presentata nel suo intervento al Secondo Summit Ristorazione Collettiva, oggi, al Cirfood District di Reggio Emilia.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Alimentazione - Save the Children : “Lep per garantire mense scolastiche in primarie” - l'esperta Inverno, ‘circa metà dei bambini non ha accesso perché servizio non esiste’ “Chiediamo da tempo che venga istituito un Livello essenziale delle prestazioni (Lep) per garantire la presenza delle mense in tutte le scuole primarie italiane e la gratuità per quelli che sono in condizione di povertà certificata, proprio perché pensiamo che sia la […]. (Sbircialanotizia.it)

Caso mense scolastiche a Bari - la protesta di genitori e bimbi : "Garantire il servizio" - Genitori e bambini delle scuole pubbliche di Bari hanno preso parte a un colorato e rumoroso sit-in di protesta, dinanzi al Palazzo dell'Economia di corso Vittorio Emanuele, per chiedere una soluzione sul caso del contenzioso per la gestione del servizio di refezione scolastica. Una... (Baritoday.it)

Terni - mense scolastiche : “Garantire certezze per genitori e bambini. Pasto per tutti” - . Parliamo di tutte quelle famiglie che non sono riuscite a pagare le rette dei pasti a scuola. “Nel mese di settembre riemerge il problema delle mense scolastiche che, nello specifico, riguarda i nuclei familiari cosiddetti "morosi". . Genitori che ricevono avvisi dalla scuola nei quali si annuncia. (Ternitoday.it)