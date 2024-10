Lanazione.it - Aggressione a colpi di forbici e botte per rubare le cuffie, arrestato per tentato omicidio

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) La Spezia, 16 ottobre 2024 -dagli uomini della squadra mobile spezzina un ventisettenne cittadino italiano, di origine marocchina, che nei giorni giorni scorsi ha prima aggredito un cinquantenne con dellee poi massacrato diun quarantenne per rubargli ledell'ipod. La notte del 2 ottobre, dopo una lite in via Del Prione scaturita da futili motivi, il ventisettenne ha improvvisamente estratto un grosso paio di, attingendo alla testa, al viso ed al torace la vittima: un cinquantenne cittadino egiziano incensurato,to in punti vitali.