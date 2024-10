Gaeta.it - Accenture lancia LearnVantage in Italia: la nuova piattaforma di apprendimento basata sull’intelligenza artificiale

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitterha presentato il lancio diin, unainnovativa destinata a rivoluzionare il modo in cui le organizzazioni pubbliche e private affrontano le trasformazioni digitali. Potenziata dall’intelligenzaoffre esperienze dipersonalizzate che si adattano alle esigenze specifiche delle aziende e dei singoli individui, proponendo contenuti formativi orientati alle competenze digitali e ai settori chiave per il futuro. Questo sviluppo si inserisce in un contesto di forte investimento e attenzione alle nuove tecnologie, mirando a colmare il divario di competenze esistente.