A Roma ha aperto una nuova caffetteria da tenere d'occhio (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Grande passione per il cioccolato, Giulia Pennesi è dal 2022 alla guida di Te Cioccolateria, insegna a pochi passi da Castel Sant'Angelo, nata al civico 25 di via Sforza Pallavicini come bottega con laboratorio a vista, concentrata, appunto, su praline, tavolette e lavorazioni a base di cioccolato, insieme a una piccola proposta di pasticceria contemporanea. Nelle ultime settimane il grande rinnovamento: la bottega è, da oggi 16 ottobre, affiancata da Te Caffè, con una proposta di caffetteria e pasticceria che percorre l'intera giornata, dalle 7 alle 20. La colazione Un breve corridoio unisce il piccolo ambiente della prima bottega con la sala caffetteria. Con una squadra tutta al femminile, nulla è lasciato al caso: negli arredi, nell'esposizione, nell'assortimento, ma anche nella selezione al banco.

