A Catania il musical di Frozen 'Elsa ed il castello di ghiaccio' (Di mercoledì 16 ottobre 2024) A conquistare il cuore di grandi e piccini sarà un racconto incantato sbocciato sulla neve. Tratto da “Frozen - Il regno di ghiaccio”, film che ha ottenuto 2 premi Oscar, la Patagonia Pictures è lieta di annunciare il musical per tutta la famiglia “Elsa e il castello di ghiaccio - Frozen”.In Cataniatoday.it - A Catania il musical di Frozen 'Elsa ed il castello di ghiaccio' Leggi tutta la notizia su Cataniatoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) A conquistare il cuore di grandi e piccini sarà un racconto incantato sbocciato sulla neve. Tratto da “- Il regno di”, film che ha ottenuto 2 premi Oscar, la Patagonia Pictures è lieta di annunciare ilper tutta la famiglia “e ildi”.In

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il Tour Music Fest 2024 fa tappa a Catania : alla ricerca dei migliori talenti musicali siciliani - Dopo aver attraversato 10 nazioni europee, tra cui Slovenia, Austria, Repubblica Ceca, Germania, Olanda, Malta, Francia, Polonia, Svizzera e Spagna, il Tour Music Fest, il più grande concorso musicale europeo per Cantanti, Rapper, DJ, Band e Musicisti emergenti, che nelle edizioni precedenti ha... (Cataniatoday.it)

MiC Expo : a settembre Catania al centro di un network musicale europeo - Si svolgerà a Catania Mic Expo, dall’11 al 15 settembre 2024, l’evento conclusivo del progetto MiC-Music in the Circle, che ha l’obiettivo di creare una rete internazionale di musicisti, operatori culturali e professionisti della musica per uno scambio proficuo di competenze e buone pratiche... (Cataniatoday.it)