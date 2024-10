Xbox Series X, i nuovi modelli presentano alcune modifiche all’hardware (Di martedì 15 ottobre 2024) I nuovi modelli di Xbox Series X, come quello totalmente bianco e sprovvisto di lettera dischi, presentano al loro interno un hardware leggermente diverso rispetto a quello presente nel modello immesso sul mercato a Novembre 2020. Come leggiamo su The Verge, lo YouTuber Austin Evans ha effettuato un teardown delle console per scoprire le eventuali modifiche apportate dal colosso americano a questi nuovi modelli, scoprendo che questi sono contraddistinti da alcuni cambiamenti che rendono i nuovi dispositivi più efficienti nella dissipazione del calore, offrendo inoltre anche un maggior risparmio nella produzione. Il cambiamento più importante di questi nuovi modelli di Xbox Series X è il passaggio al nuovo SoC da 6nm, con tanto di un nuovo sistema di dissipazione sprovvisto della vapor chamber, presente nella Series X originale, con un dissipatore in rame più classico. Game-experience.it - Xbox Series X, i nuovi modelli presentano alcune modifiche all’hardware Leggi tutta la notizia su Game-experience.it (Di martedì 15 ottobre 2024) IdiX, come quello totalmente bianco e sprovvisto di lettera dischi,al loro interno un hardware leggermente diverso rispetto a quello presente nel modello immesso sul mercato a Novembre 2020. Come leggiamo su The Verge, lo YouTuber Austin Evans ha effettuato un teardown delle console per scoprire le eventualiapportate dal colosso americano a questi, scoprendo che questi sono contraddistinti da alcuni cambiamenti che rendono idispositivi più efficienti nella dissipazione del calore, offrendo inoltre anche un maggior risparmio nella produzione. Il cambiamento più importante di questidiX è il passaggio al nuovo SoC da 6nm, con tanto di un nuovo sistema di dissipazione sprovvisto della vapor chamber, presente nellaX originale, con un dissipatore in rame più classico.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

PS5 e Madden NFL 25 guidano le classifiche di Agosto 2024 in USA - bene anche Xbox Series X|S - Piscatella ha precisato quindi che PlayStation 5 è stato la console più venduta sia in termini di unità che dollari generati ad Agosto 2024 negli Stati Uniti, con il 39% delle unità vendute in versione All-Digital. Mat Piscatella, capo di Circana ex NPD Group, ha condiviso i dati di vendita hardware e software del mese di Agosto 2024 in USA, rivelando che PS5 è stata ancora una volta la console ... (Game-experience.it)

Indiana Jones e l’Antico cerchio - Microsoft presenta l’Xbox Series X con controller personalizzati - Precisiamo immediatamente che questi prodotti non saranno acquistabili normalmente visto che faranno parte di un concorso speciale. Inoltre nella primavera del 2025 sbarcherà anche su PS5. Inspired by #IndianaJones and the Great Circle, this custom @Xbox Series X console and Xbox Wireless Controller are rarer than gold! From Nov. (Game-experience.it)

Baldur’s Gate 3 - è disponibile la Patch 7 su PS5 ed Xbox Series X|S con tante novità - Come se non bastasse tutto ciò, il nuovo aggiornamento del terzo capitolo di Baldur’s Gate inserisce la possibilità di utilizzare lo schermo condiviso, così che i fan possano accedere ad un sistema di split screen dinamico in grado di unire lo schermo quando i due personaggi controllati si trovano nella stessa regione della mappa, dividendosi invece quando si visitano aree differenti. (Game-experience.it)