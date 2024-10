Wanda conferma la riconciliazione con Icardi: “Lui mi conosce, nulla di imperdonabile tra noi” (Di martedì 15 ottobre 2024) Le parole dell'argentina confermano il tentativo di salvare il matrimonio: l'amore tra i due è intatto Golssip.it - Wanda conferma la riconciliazione con Icardi: “Lui mi conosce, nulla di imperdonabile tra noi” Leggi tutta la notizia su Golssip.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Le parole dell'argentinano il tentativo di salvare il matrimonio: l'amore tra i due è intatto

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Wanda Nara e Mauro Icardi di nuovo insieme : la foto che conferma il ritorno di fiamma - Il centravanti del Galatasaray potrebbe essere andato in Argentina per trascorrere del tempo con le due figlie Francesca e Isabella, che vivono insieme alla showgirl argentina. Ma i fan della coppia sperano che ci sia molto di più, come un ritorno di fiamma. Mauro Icardi ha lanciato diversi segnali che hanno riaccesso la macchina del gossip: prima l’atterraggio a Buenos Aires, poi lo scatto ... (Dailyshowmagazine.com)

Keita Baldé - Simona Guatieri conferma la separazione. L'addio dopo il flirt con Wanda Nara - Un anno e mezzo fa in Sudamerica scoppiava il caso Wanda Nara - Keita Baldé. Venti mesi dopo, Simona Guatieri, moglie di Baldé, ha annunciato la separazione. (Ilgiornale.it)

Agatha All Along – il produttore conferma che la serie Vision “riprenderà dopo gli eventi di WandaVision”. - Il capo sceneggiatore e produttore esecutivo di WandaVision, Jac Schaefer, avrebbe messo insieme una writers’ room, per poi dirigere lo spinoff Agatha All Along con Kathryn Hahn nel ruolo della strega di Westview. Il suo interesse si accende quando lui la prega di accompagnarlo sulla leggendaria Strada delle Streghe, un magico percorso di prove che, se sopravvissuto, ricompensa una strega con ciò ... (Nerdpool.it)