Virus respiratorio sinciziale, al via immunizzazione in Toscana

Virus respiratorio sinciziale, parte oggi martedì 15 ottobre, negli ambulatori dei pediatri di libera scelta della Toscana, l'immunizzazione gratuita per proteggere con gli anticorpi monoclonali le bambine e i bambini nati dal 1 di aprile 2024 dal Virus respiratorio sinciziale, responsabile delle bronchioliti. Negli ultimi giorni, illustra Regione Toscana, è stato consegnato il primo lotto di farmaci con un dosaggio adeguato a immunizzare bambine e bambini di almeno cinque chili di peso. La Regione ha già informato i pediatri di libera scelta che potranno ritirarlo presso le farmacie ospedaliere e procedere, su chiamata attiva, all'immunizzazione direttamente in ambulatorio. Un piccolo quantitativo di dosi sarà distribuito anche presso i punti nascita.

