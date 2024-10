Un motoraduno solidale in memoria di Federico Perugini, il giovane scomparso in un incidente stradale (Di martedì 15 ottobre 2024) Sabato 19 ottobre, a partire dalle ore 16.00 presso il Bar Beyfin di Forlì (Via del Partigiano), si terrà un motoraduno in memoria di Federico Perugini, giovane tragicamente scomparso in un incidente stradale all'età di 15 anni.L'evento, organizzato per onorare la memoria di Federico e di Forlitoday.it - Un motoraduno solidale in memoria di Federico Perugini, il giovane scomparso in un incidente stradale Leggi tutta la notizia su Forlitoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Sabato 19 ottobre, a partire dalle ore 16.00 presso il Bar Beyfin di Forlì (Via del Partigiano), si terrà uninditragicamentein unall'età di 15 anni.L'evento, organizzato per onorare ladie di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Una targa per dire "Grazie!" - Mattia Barbon è morto il 17 agosto del 2021. Era in moto, è uscito di strada ed è deceduto, nel cuore del Delta del Po, in via Ca’ Pisani, non lontano dall'omonimo agriturismo. Il giovane era di Adria ... (polesine24.it)

Luca Salvadori, motoraduno in ricordo del pilota morto in gara - Domenica 29 settembre si è svolto un raduno motociclistico “in ricordo di Luca Salvadori”, dedicato al pilota italiano recentemente scomparso. Luca Salvadori, il motociclista morto in un incidente dur ... (tiburno.tv)