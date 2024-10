Gaeta.it - Tragico incidente a Roma: operaio 17enne ferito e un morto dopo il crollo dell’ascensore

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il recentedi un ascensore in via delle Vergini, nel cuore di, ha lasciato una comunità scossa e in lutto. Durante un normale intervento di smantellamento, unha coinvolto tre operai, uno dei quali ha perso la vita. Mentre la dinamica di quanto accaduto è ancora in fase di accertamento, i racconti delle famiglie coinvolte offrono uno spaccato della drammaticità della situazione. Testimonianze di un padre disperato Il papà dell’coinvolto ha descritto in modo straziante la scena a cui ha assistito. “Ho visto l’ascensore cadere nel vuoto e sopra i tre operai, tra i quali c’era anche mio figlio,” ha dichiarato. Al momento dell’, l’uomo si trovava sul pianerottolo, impegnato nel medesimo cantiere per la ristrutturazione dell’edificio.