Tennis, Angelo Binaghi: "Caso Sinner, fiducia nel TAS. Possiamo tenere le Finals in Italia fino al 2030" (Di martedì 15 ottobre 2024) Il Tennis Italiano continua a sognare con Jannik Sinner. Il Masters 1000 di Shanghai vinto in maniera netta contro Novak Djokovic ci consegna ancora una volta un giocatore capace di poter rimanere ad altissimi livelli per tanto tempo, nonostante la spada di Damocle del 'Caso clostebol' su di lui. Ad esprimersi sulla situazione è il presidente FITP Angelo Binaghi ai microfoni di Radio Rai GR Parlamento. "Abbiamo grande fiducia nel TAS – afferma Binaghi al programma 'La politica nel pallone' – nemmeno la WADA pensa di dover riqualificare quello che è successo, il suo appello è sulla corretta applicazione delle norme attualmente in essere. Per Jannik tenere tutto nascosto e gestire la valanga mediatica è stata un'impresa, ora a mio avviso le fasi più acute della tempesta sono passate. Il giudizio arriverà probabilmente nei primi mesi del 2025".

