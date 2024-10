Tabellone, montepremi da capogiro e programma: la guida all’esibizione Six Kings Slams con Sinner (Di martedì 15 ottobre 2024) Sei grandi campioni, un montepremi da capogiro e un Tabellone da seguire. Non è un torneo ufficiale, ma il Six Kings Slam 2024, in programma da mercoledì 16 a sabato 19 ottobre in Arabia Saudita a Riyadh, sarà seguito da milioni di persone in tutto il mondo. Ci sono due icone come Novak Djokovic e Rafa Nadal, che qualche giorno fa ha annunciato il ritiro dopo le Finali di Coppa Davis a Malaga, ma anche Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, così come Daniil Medvedev e Holger Rune. Ecco la guida di quello che accadrà da domani a Riyadh, le partite si giocheranno sul cemento. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Sei grandi campioni, undae unda seguire. Non è un torneo ufficiale, ma il SixSlam 2024, inda mercoledì 16 a sabato 19 ottobre in Arabia Saudita a Riyadh, sarà seguito da milioni di persone in tutto il mondo. Ci sono due icone come Novak Djokovic e Rafa Nadal, che qualche giorno fa ha annunciato il ritiro dopo le Finali di Coppa Davis a Malaga, ma anche Jannike Carlos Alcaraz, così come Daniil Medvedev e Holger Rune. Ecco ladi quello che accadrà da domani a Riyadh, le partite si giocheranno sul cemento.

Six Kings Slam 2024 - quando gioca Sinner. Tabellone - regolamento - montepremi e orari tv - Giorni e orari dei match Mercoledì 16 ottobre alle 18. (Photo by HECTOR RETAMAL / AFP) Il montepremi del Six King Slam Una pioggia di milioni di dollari per i sei ‘Re’ pronti a sfidarsi in Arabia. Questi due match sono in programma il 16 ottobre: si giocheranno Sinner-Medvedev (la partita è in programma alle 18. (Sport.quotidiano.net)