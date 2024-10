Spagna polemica in quarta serie | tifosi dell’Espanyol B fanno saluti nazisti sugli spalti

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Non è passato inosservato quanto accadutotra Espanyol B e CE Europa, match valido per la settima giornata della Segunda RCDE (). Durante la gara, idella squadra ospite hanno infatti intonato il coro “f*ck Spain“. La risposta dei sostenitori della squadra di casa?e una bandiera spagnola sventolata. Non sono tardati ad arrivare, insieme alle polemiche in tutto il paese, dei comunicati da parte delle rispettive squadre. “Sappiamo che questa gente non rappresenta i, ma continuiamo a dire no al fascismo, al razzismo, all’omofobia e al bullismo dentro e fuori dai campi di calcio” ha scritto sui social il CE Europa. Anche l’Espanyol ha condannato l’episodio, esprimendo “il suo rifiuto” per quella che viene definita una “situazione isolata“.