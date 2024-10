Lettera43.it - Sondaggi politici: recuperano Forza Italia e M5S, calo per FdI e Pd

Leggi tutta la notizia su Lettera43.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) L’ultimoo Swg per TgLa7 ha evidenziato come Fratelli d’rimane il partito di maggioranza, ma segna un lievedello 0,2 per cento, scendendo al 29,3. Il Partito democratico ha subito invece una flessione più significativa, perdendo lo 0,4 per cento e arrivando al 22,3 per cento. Il Movimento 5 Stelle, dal canto suo, ha visto una crescita dello 0,3 per cento, che lo porta all’11,7 per cento. Sul fronte del centrodestra,sale dello 0,3 per cento, raggiungendo il 9 per cento e superando la Lega, che pur guadagnando lo 0,1 per cento, si ferma all’8,7 per cento.Viva e Azione ancora sotto la soglia del 3 per cento Tra le forze minori, Alleanza Verdi-Sinistra resta stabile al 6,8 per cento nonostante una lieve perdita dello 0,1 per cento.