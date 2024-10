Abruzzo24ore.tv - Si filmano mentre compiono atti vandalici: smascherati dal video sui social

Leggi tutta la notizia su Abruzzo24ore.tv

(Di martedì 15 ottobre 2024) L'Aquila - Due giovani di Trasacco sidurantea una manifestazione: ilsuili porta all'identificazione. La sconsideratezza di due giovani vandali è stata la loro rovina. Durante la manifestazione enogastronomica Cantine nella Roccia, svoltasi lo scorso weekend a Tagliacozzo, un minorenne di Trasacco ha commessodi vandalismo, ripresi e pubblicati su Instagram. Il, girato da un amico e condiviso come stories sulnetwork, è diventato rapidamente virale,rando l’attenzione non solo del pubblico, ma anche delle forze dell'ordine. Nonostante la sicurezza con cui i ragazzi hanno caricato i filmati online, probabilmente convinti di sfuggire a qualsiasi conseguenza, le immagini si sono trasformate in prove schiaccianti contro di loro.