Scomparsa del 16enne Luca Ziliani prima svolta sul caso | dove lo hanno visto

"Avvicinatelo e chiamate il 112". Da cinque giorni proseguono le ricerche del 16enne Luca Ziliani. Inizialmente ci si era concentrati sulle zone intorno ai centri brianzoli di Lomaniga, Montevecchia e Osnago e poi Cernusco Lombardone, in provincia di Lecco. Nella giornata di oggi, martedì 15 ottobre, invece la ricerca si sposta nel Milanese. La Prefettura di Lecco ha infatti diffuso le immagini di un video con le riprese delle telecamere della stazione di Merate (Lecco). Si vede il giovane Luca Ziliani, occhi verdi e capelli castani, mentre prende un treno per Milano. Le telecamere di sorveglianza avevano inquadrato il 16enne mentre si trovava davanti al bowling di Merate.

La scomparsa del 16enne Luca Ziliani resta un mistero : ripreso dalle telecamere - Un avvistamento certo era fissato nel tempo alle 2. . È ancora mistero sulla scomparsa del giovane di 16 anni Luca Ziliani, che è sparito da Monticello Brianza nel Lecchese lo scorso 10 ottobre. È aandato via di casa all'improvviso e senza lasciare grandi tracce. 37 dell'11 ottobre all'altezza del. (Quicomo.it)

Monticello - Luca ha preso il treno per Milano : una nuova pista per il 16enne scomparso - Il 16enne di Monticello Brianza che si è allontanato da casa sua a Missaglia, nel cuore della notte tra giovedì e venerdì scorso, ha raggiunto a piedi la stazione ferroviaria di Cernusco Lombardone. Ama i cani e i gatti. Una volta arrivato, è salito sul treno per Milano delle 5,30, il suburbano 24817 per Porta Garibaldi. (Ilgiorno.it)

"Luca ha preso un treno" - dove è andato il 16enne scomparso dopo essere stato inquadrato dalle telecamere? - Proseguono le ricerche di Luca Z., il 16enne che da giovedì sera manca da casa. E' uscito lo scorso 11 ottobre dall'abitazione dove vive con la famiglia a Monticello Brianza e da quel momento non sono più arrivate sue notizie. Il 16enne è stato però inquadrato da alcune telecamere: poco prima... (Monzatoday.it)