Scatta il bacio tra Javier Martinez e Shaila Gatta: l’ex velina ha ceduto alle effusioni del tentatore (Di martedì 15 ottobre 2024) Scatta quello che ha tutta l'aria di essere un bacio tra Javier Martinez e Shaila Gatta. I due dopo settimane di effusioni, si sono avvicinati particolarmente la scorsa notte, dopo che lei solo qualche giorno prima si era tirata indietro. Fanpage.it - Scatta il bacio tra Javier Martinez e Shaila Gatta: l’ex velina ha ceduto alle effusioni del tentatore Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 15 ottobre 2024)quello che ha tutta l'aria di essere untra. I due dopo settimane di, si sono avvicinati particolarmente la scorsa notte, dopo che lei solo qualche giorno prima si era tirata indietro.

