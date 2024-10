Salmonella in scuole della provincia di Firenze, 224 casi: colpa del farro con pesto e pomodorini (Di martedì 15 ottobre 2024) (Adnkronos) – Sarebbe stato un farro con pesto e pomodorini servito il 24 settembre ad aver scatenato l'intossicazione da Salmonella registrata tra gli alunni di alcune scuole della provincia di Firenze. E' quanto emerge dalla risposta data dall'assessore alla salute della Regione Toscana Simone Bezzini a un'interrogazione urgente presentata dal consigliere regionale della Lega e Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di martedì 15 ottobre 2024) (Adnkronos) – Sarebbe stato unconservito il 24 settembre ad aver scatenato l'intossicazione daregistrata tra gli alunni di alcunedi. E' quanto emerge dalla risposta data dall'assessore alla saluteRegione Toscana Simone Bezzini a un'interrogazione urgente presentata dal consigliere regionaleLega e

