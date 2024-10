Ilfattoquotidiano.it - Sal e Boa Vista, isole “sopravento” e sopra ogni aspettativa

(Di martedì 15 ottobre 2024) Un arcipelago della Macaronesia al largo della costa africana che spunta nell’oceano Atlantico. Quello di Capo Verde affiora a soli 500 km dalle coste del Senegal contando dieci, di cui nove abitate. Le più a nord-est sono Sal e Boa, le “”, come le chiamano i marinai dalla notte dei tempi. Qui la natura parla ancora d’Africa sahariana,ttutto a Boa, caratterizzata dall’aspetto lunare ma calda nei toni del deserto, che si estende anche nell’entroterra. L’isola di Sal invece viene chiamata “l’Ilha Plana” per la sua estensione di oltre 200 chilometri quadrati quasi totalmente pianeggianti, fatta eccezione per il Monte Verde che troneggia dall’alto dei suoi 400 metri di altezza, il quale, a dispetto del nome, si mimetizza tra i colori desertici del territorio.