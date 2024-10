Roger Waters, niente calcio con Israele (Di martedì 15 ottobre 2024) “niente calcio con Israele mai!”. Così Roger Waters, l’ex cantante dei Pink Floyd, in un post sul proprio profilo social ne4l quale è pubblicato un video della partita di ieri giocata a Udine dalla nazioanle italaia guidata dal ct Luciamo Spalletti e Israele, match valido la quarta giornata di Nations League. Già nel 2018 il cantante sostenne il boicottaggio dell’Eurovision Song Contest, tenutosi quell’anno a Tel Aviv,. La scorsa estate, musicisti e band hanno boicottato alcuni festival per i loro legami con Israele. Lapresse.it - Roger Waters, niente calcio con Israele Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di martedì 15 ottobre 2024) “conmai!”. Così, l’ex cantante dei Pink Floyd, in un post sul proprio profilo social ne4l quale è pubblicato un video della partita di ieri giocata a Udine dalla nazioanle italaia guidata dal ct Luciamo Spalletti e, match valido la quarta giornata di Nations League. Già nel 2018 il cantante sostenne il boicottaggio dell’Eurovision Song Contest, tenutosi quell’anno a Tel Aviv,. La scorsa estate, musicisti e band hanno boicottato alcuni festival per i loro legami con

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Roger Waters condanna la nazionale italiana per aver giocato con Israele - I due team fanno parte dello stesso girone della Uefa Nations League ed è la seconda volta che si scontrano nell’ultimo mese (la prima nel campo neutro di Budapest, lo scorso 9 settembre). Un gesto che Waters non aveva apprezzato e che aveva pubblicamente e aspramente criticato. Posizioni che, spesso, lo hanno portato allo scontro diretto con alcuni colleghi. (Metropolitanmagazine.it)

Roger Waters ne compie 81 ed è sempre libero di andare oltre ogni muro - L'ex Pink Floyd Roger Waters compie 81 anni: da The Dark Side of the Moon all'impegno politico per la Palestina. The post Roger Waters ne compie 81 ed è sempre libero di andare oltre ogni muro appeared first on InsideOver. . (It.insideover.com)

“Chiedi scusa ai palestinesi - ti comporti in modo disumano” : Roger Waters perde le staffe e attacca duramente Nick Cave - Roger Waters affronta a muso duro Nick Cave via social e lo rimprovera aspramente per non aderire al movimento per il boicottaggio, il disinvestimento e le sanzioni contro Israele (il cosiddetto BDS). “Non c’è niente di male ad avere torto, amico” scrive su Instagram il leader dei Pink Floyd, “Ovviamente il fatto che tu non ti opponga al genocidio è roba grossa, no? Ma ehi, nessuno è perfetto”. (Ilfattoquotidiano.it)