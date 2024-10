Risparmio di 44 miliardi per l’Italia | il potenziale dei satelliti a bassa orbita per la connessione internet

Gaeta.it - Risparmio di 4,4 miliardi per l’Italia: il potenziale dei satelliti a bassa orbita per la connessione internet

L'argomento della connettività è di crescente importanza in Italia, specialmente per le zone non raggiunte dalla rete fissa. Secondo recenti stime, l'utilizzo della tecnologia satellitare potrebbe portare a unsignificativo di oltre 4,4di euro per il paese. Queste informazioni sono state delineate da Jordi Casanova Tormo, il responsabile della divisione Amazon EUPP Ads Telecom Space, durante un'intervento alla conferenza Comolake, dove ha discusso delle opportunità offerte dainel miglioramento dell'accesso a. Il costo di cablaggio e le sfide del mercato italiano L'analisi del costo di portare la connettivitàa tutte le case italiane rivela che la cifra complessiva per il cablaggio delle abitazioni non collegate si aggira intorno ai 21di euro.