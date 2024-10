Ilrestodelcarlino.it - Rimini si gode il momento: capolista in solitaria

(Di martedì 15 ottobre 2024) E’ alle porte un altro turno infrasettimanale: la quinta di campionato, fra l’altro, è uno spartiacque importante dal punto di vista dei regolamenti perché validerà tutti i visti degli stranieri che così, d’ora in poi, potranno muoversi liberamente in Italia, fra serie A e A2. Il quarto turno ha vistoprendersi la leadership della classifica in solitario dopo aver vinto il big-match contro l’Urania Milano nonostante i 25 punti di Alessandro Gentile, che ha giocato un altro partitone. Eppure la Riviera Banca era ancora priva di Gerald Robinson, infortunato, ma ha avuto 15 punti dal (sempre ottimo) pesarese Giovanni Tomassini e 24 da Pierpaolo Marini, una delle mani fatate di questo campionato, non a caso inseguito da tutti quest’estate e approdato infine alla corte di Sandro Dell’Agnello.