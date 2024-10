Serieanews.com - Riecco Pogba, firma lampo con una Big!

Leggi tutta la notizia su Serieanews.com

(Di martedì 15 ottobre 2024) Paulha la certezza di poter tornare in campo nel 2025. Il suo futuro però non sarà più alla Juventus A un anno di distanza dalla positività a un controllo antidoping punita con una squalifica di 4 anni, Paulha ottenuto dal TAS (lo stesso tribunale che giudicherà Jannik Sinner) una riduzione della stessa a 18 mesi., squalifica ridotta e rientro a marzo (Foto LaPresse) – Serieanews.comIn termini pratici, senza entrare nel merito della sentenza, ciò vuol dire che il centrocampista francese potrà tornare in campo da marzo 2025. Un autentico sospiro di sollievo perche, al momento del rientro, avrà compiuto 32 anni e può dunque giocarsi ancora le sue chance nella parte finale della carriera.che non tornerà in campo con la Juve.