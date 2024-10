Ravenna, sbarcati i 47 migranti della nave Ong Ocean Viking (Di martedì 15 ottobre 2024) Ravenna, 15 ottobre 2024 – sbarcati oggi i 47 migranti a bordo della nave ong 'Ocean Viking' al terminal di Marina di Ravenna. Appena scesi dalla nave, sono stati accompagnati con un pullman al circolo dei Canottieri in località Standiana, alle porte di Ravenna, per le ulteriori visite mediche del personale dell'Ausl Romagna. Ultimate anche le procedure identificative, si procederà con il programma di trasferimento. FABRIZIO ZANI FOTOGRAFO I 47 migranti, che arrivano da Egitto, Pakistan, Siria e Bangladesh, rimarranno tutti in Emilia Romagna ma si suddivideranno in questo modo: 10 a Bologna di cui 7 minori non accompagnati; a Ferrara 4; Forlì-Cesena 4; Modena 7; Parma 5; Piacenza 3; Reggio Emilia 6; Rimini 4 e a Ravenna ne resteranno 4. Ilrestodelcarlino.it - Ravenna, sbarcati i 47 migranti della nave Ong Ocean Viking Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 15 ottobre 2024), 15 ottobre 2024 –oggi i 47a bordoong '' al terminal di Marina di. Appena scesi dalla, sono stati accompagnati con un pullman al circolo dei Canottieri in località Standiana, alle porte di, per le ulteriori visite mediche del personale dell'Ausl Romagna. Ultimate anche le procedure identificative, si procederà con il programma di trasferimento. FABRIZIO ZANI FOTOGRAFO I 47, che arrivano da Egitto, Pakistan, Siria e Bangladesh, rimarranno tutti in Emilia Romagna ma si suddivideranno in questo modo: 10 a Bologna di cui 7 minori non accompagnati; a Ferrara 4; Forlì-Cesena 4; Modena 7; Parma 5; Piacenza 3; Reggio Emilia 6; Rimini 4 e ane resteranno 4.

