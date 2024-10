Progetto sostenibile per il riciclo dei tappi in sughero: una sinergia tra economia e socialità (Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un significativo Progetto è stato recentemente presentato a Treviso, presso Palazzo Giacomelli, con il patrocinio di Confindustria Veneto Est. Si tratta della “Filiera sostenibile dei tappi in sughero”, un’iniziativa promossa dal Consiglio di Bacino Priula e capitanata da Contarina. L’obiettivo consiste nel recupero e valorizzazione del sughero, una risorsa spesso trascurata e destinata al rifiuto, per creare opportunità lavorative e migliorare la sostenibilità sociale nel territorio. Il problema dei rifiuti di sughero in Italia Ogni anno, nel bel paese, si stima che circa un miliardo di tappi finiscano nei rifiuti, un volume che corrisponde a circa 5.000 tonnellate di sughero. Questa realtà sottolinea un grave spreco di una risorsa preziosa, non solo dal punto di vista economico, ma anche ambientale. Gaeta.it - Progetto sostenibile per il riciclo dei tappi in sughero: una sinergia tra economia e socialità Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un significativoè stato recentemente presentato a Treviso, presso Palazzo Giacomelli, con il patrocinio di Confindustria Veneto Est. Si tratta della “Filieradeiin”, un’iniziativa promossa dal Consiglio di Bacino Priula e capitanata da Contarina. L’obiettivo consiste nel recupero e valorizzazione del, una risorsa spesso trascurata e destinata al rifiuto, per creare opportunità lavorative e migliorare la sostenibilità sociale nel territorio. Il problema dei rifiuti diin Italia Ogni anno, nel bel paese, si stima che circa un miliardo difiniscano nei rifiuti, un volume che corrisponde a circa 5.000 tonnellate di. Questa realtà sottolinea un grave spreco di una risorsa preziosa, non solo dal punto di vista economico, ma anche ambientale.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

E-Vai e Aler Milano lanciano nuovo progetto di car sharing sostenibile - Un nuovo servizio di corporate car sharing che metterà a disposizione dei cittadini milanesi quattro auto elettriche al di fuori degli orari lavorativi Ha preso avvio oggi a Milano un nuovo servizio di corporate car sharing che metterà a disposizione dei cittadini milanesi quattro auto elettriche al di fuori degli orari lavorativi. (Sbircialanotizia.it)

La filiera sostenibile dei tappi in sughero : il via al nuovo progetto nei 49 Comuni del Priula - Presentato ieri, venerdì 11 ottobre, a Palazzo Giacomelli con il patrocinio di Confindustria Veneto Est il progetto “La filiera sostenibile dei tappi in sughero”, promosso dal Consiglio di Bacino Priula. L’iniziativa di cui Contarina è capofila, nasce dal coinvolgimento di importanti attori del... (Trevisotoday.it)

L'FC Rieti presenta il nuovo progetto "Calcio partecipato e sostenibile" - Si è svolta oggi 4 ottobre, presso la Sala Convegni di Palazzo Sanizi, la conferenza stampa di presentazione del ‘Progetto Fc Rieti 1936 – Calcio Partecipato e Sostenibile’ attraverso il quale il club stesso intende gestire la società di calcio, dando un senso concreto non solo al campionato... (Romatoday.it)