Perugia, i Known Physics all'Urban: la band apre ai mitici Punkreas (Di martedì 15 ottobre 2024) Dopo un’estate intensa in tour che li ha portati sui palchi di 20 città italiane e il lancio del loro nuovo singolo “Adrenaline”, i Known Physics ripartono da Perugia per un evento speciale. Venerdì 18 ottobre avranno l’onore di esibirsi all'Urban Club, aprendo il concerto di una delle band più Perugiatoday.it - Perugia, i Known Physics all'Urban: la band apre ai mitici Punkreas Leggi tutta la notizia su Perugiatoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Dopo un’estate intensa in tour che li ha portati sui palchi di 20 città italiane e il lancio del loro nuovo singolo “Adrenaline”, iripartono daper un evento speciale. Venerdì 18 ottobre avranno l’onore di esibirsi all'Club,ndo il concerto di una dellepiù

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Perugia - i Known Physics all'Urban : la band apre ai mitici Punkreas - Dopo un’estate intensa in tour che li ha portati sui palchi di 20 città italiane e il lancio del loro nuovo singolo “Adrenaline”, i Known Physics ripartono da Perugia per un evento speciale. Venerdì 18 ottobre avranno l’onore di esibirsi all'Urban Club, aprendo il concerto di una delle band più... (Perugiatoday.it)