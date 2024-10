Perché Francesca Tocca ha lasciato il cast dei professionisti di Amici 24, c’entrerebbe Raimondo Todaro (Di martedì 15 ottobre 2024) Anche se per il momento non ci sono conferme e smentite, si fa sempre più insistente l'indiscrezione secondo cui Francesca Tocca avrebbe lasciato il cast dei professionisti di Amici 24. Il motivo della decisione avrebbe a che fare con il marito Raimondo Todaro, che da quest'anno non è più un professore di ballo nella scuola. Fanpage.it - Perché Francesca Tocca ha lasciato il cast dei professionisti di Amici 24, c’entrerebbe Raimondo Todaro Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Anche se per il momento non ci sono conferme e smentite, si fa sempre più insistente l'indiscrezione secondo cuiavrebbeildeidi24. Il motivo della decisione avrebbe a che fare con il marito, che da quest'anno non è più un professore di ballo nella scuola.

