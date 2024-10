Per chiudere la Manovra il governo chiede dai 3 ai 4 miliardi alle banche (Di martedì 15 ottobre 2024) Si tratta a oltranza in vista del Consiglio dei Ministri di questa sera, quando il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, presenterà ai colleghi e alla premier Giorgia Meloni il documento programmatico di bilancio (Dpb) e soprattutto la Manovra 2025, quella su cui in queste settimane ha Today.it - Per chiudere la Manovra il governo chiede dai 3 ai 4 miliardi alle banche Leggi tutta la notizia su Today.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Si tratta a oltranza in vista del Consiglio dei Ministri di questa sera, quando il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, presenterà ai colleghi e alla premier Giorgia Meloni il documento programmatico di bilancio (Dpb) e soprattutto la2025, quella su cui in queste settimane ha

Conti pubblici - due settimane per chiudere il Piano strutturale che limiterà la spesa fino al 2031. In manovra nuovi risparmi sulle pensioni - Forza Italia continua a puntare sull’aumento delle pensioni minime a 1000 euro ma come “obiettivo di legislatura” (tradotto: l’anno prossimo non se ne parla). Giorgia Meloni ne discuterà al vertice con gli alleati Matteo Salvini e Antonio Tajani in agenda per venerdì. Oltre al credito di imposta per la Zes unica del Mezzogiorno. (Ilfattoquotidiano.it)