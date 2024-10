Pallavolo femminile, Scandicci esonera Stéphane Antiga, al suo posto Marco Gaspari (Di martedì 15 ottobre 2024) Giornata ricchissima di novità per la Savino Del Bene Volley Scandicci che, prima, ha comunicato l’esonero dell’allenatore Stéphane Antiga, quindi ha comunicato il nome del suo sostituto, ovvero Marco Gaspari. La formazione toscana, reduce da un ottimo avvio di stagione, ha vissuto un vero e proprio “corto-circuito” dovuto numero di straniere in campo. Con Castillo titolare, Ognjenovic al palleggio e 4 bande straniere, Scandicci ha dovuto giocare con una coppia di centrali italiana ovvero Graziani e Nwakalor oltre ad Antropova in posto 2. Sono giunte, quindi, decisioni forti del tecnico francese che, a quanto pare, lo hanno portato all’esonero. Il comunicato che annunciava l’esonero del coach francese: “La Savino Del Bene Volley comunica che Stéphane Antiga non ricoprirà più il ruolo di allenatore della prima squadra. Oasport.it - Pallavolo femminile, Scandicci esonera Stéphane Antiga, al suo posto Marco Gaspari Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Giornata ricchissima di novità per la Savino Del Bene Volleyche, prima, ha comunicato l’esonero dell’allenatore, quindi ha comunicato il nome del suo sostituto, ovvero. La formazione toscana, reduce da un ottimo avvio di stagione, ha vissuto un vero e proprio “corto-circuito” dovuto numero di straniere in campo. Con Castillo titolare, Ognjenovic al palleggio e 4 bande straniere,ha dovuto giocare con una coppia di centrali italiana ovvero Graziani e Nwakalor oltre ad Antropova in2. Sono giunte, quindi, decisioni forti del tecnico francese che, a quanto pare, lo hanno portato all’esonero. Il comunicato che annunciava l’esonero del coach francese: “La Savino Del Bene Volley comunica chenon ricoprirà più il ruolo di allenatore della prima squadra.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Volley : A1 donne. Scandicci - esonerato il tecnico Stéphane Antiga - "Vogliamo garantire alla squadra le migliori condizioni per affrontare la stagione", spiega il club in una nota SCANDICCI (FIRENZE) - Adesso il divorzio in casa Scandicci è ufficiale. La Savino Del Bene Volley, infatti, ha reso noto che Stéphane Antiga non ricoprirà più il ruolo di allenatore della . (Ilgiornaleditalia.it)

Volley : A1 donne. Scandicci - esonerato il tecnico Stéphane Antiga - "Vogliamo garantire alla squadra le migliori condizioni per affrontare la stagione", spiega il club in una nota SCANDICCI (FIRENZE) - Adesso il divorzio in casa Scandicci è ufficiale. La Savino Del Bene Volley, infatti, ha reso noto che Stéphane Antiga non ricoprirà più il ruolo di allenatore della . (Ilgiornaleditalia.it)

Savino Del Bene Scandicci - passerella per lo staff guidato da Stephane Antiga - Concludendo con le conferme, da segnalare poi anche quella di Simona Musumeci, continuerà il suo lavoro di team manager della squadra. Antonio ricoprirà il ruolo di collaboratore Tecnico. Dopo due anni di esperienza in Romania e Finlandia, l’ex Casalmaggiore torna in Italia e approda per la prima volta in Toscana. (Corrieretoscano.it)