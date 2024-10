Calciomercato.it - Nuovo flop per Mancini: crisi senza fine

Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Il commissario tecnico dell’Arabia Saudita non è riuscito ad allontanare le critiche dopo l’ultima partita giocata Prosegue il periodo nero di Robertosulla panchina dell’Arabia Saudita. Il commissario tecnico, nel mirino delle critiche dopo l’ultima sconfitta rimediata pochi giorni fa dalla selezione saudita contro il Giappone nel match valido per la qualificazione al Mondiale 2026, non è riuscito a riscattarsi con l’ultima gara di questa sera. Roberto(LaPresse) -Calciomercato.itNella sfida giocata peraltro a Jeddah, allo stadio King Abdullah Sports City, l’Arabia Saudita non è andata oltre lo 0-0 contro il Bahrain. Un pareggio che complica la situazione di classifica della Nazionale allenata da, scivolata adesso al terzo posto a causa dell’altro pareggio tra Australia e Giappone.