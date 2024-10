Moldavia: Usa, Russia vuole minare elezioni e referendum adesione Ue (Di martedì 15 ottobre 2024) Washington (Usa), 15 ott. (LaPresse) – Gli Stati Uniti sono “certi” che “la Russia tenterà attivamente di minare” le prossime elezioni presidenziali e il referendum di adesione alla Ue in Moldavia. Lo ha detto il portavoce del Consiglio per la Sicurezza nazionale, John Kirby, in un briefing con un gruppo ristretto di giornalisti. Gli Stati Uniti, ha aggiunto, “rimarranno al fianco della Moldavia”. Lapresse.it - Moldavia: Usa, Russia vuole minare elezioni e referendum adesione Ue Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Washington (Usa), 15 ott. (LaPresse) – Gli Stati Uniti sono “certi” che “latenterà attivamente di” le prossimepresidenziali e ildialla Ue in. Lo ha detto il portavoce del Consiglio per la Sicurezza nazionale, John Kirby, in un briefing con un gruppo ristretto di giornalisti. Gli Stati Uniti, ha aggiunto, “rimarranno al fianco della”.

