Modena al Festival della Poesia Trasimeno con Francesca Totaro e il suo "Canto d'acqua" (Di martedì 15 ottobre 2024) Il Festival della Poesia Trasimeno ha offerto un palcoscenico affascinante a Città della Pieve per la presentazione del libro "Canto d'acqua" della poetessa modenese Francesca Totaro, edito dalla casa editrice umbra Bertoni Editore, collana Poesia edizioni, curata da Bruno Mohorovich.L'evento Modenatoday.it - Modena al Festival della Poesia Trasimeno con Francesca Totaro e il suo "Canto d'acqua" Leggi tutta la notizia su Modenatoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Ilha offerto un palcoscenico affascinante a CittàPieve per la presentazione del libro "d'poetessa modenese, edito dalla casa editrice umbra Bertoni Editore, collanaedizioni, curata da Bruno Mohorovich.L'evento

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Poesia Festival - Roberta Ioli e Massimo Morasso leggono i loro testi al Complesso San Paolo - Il Complesso di San Paolo (Sala del Leccio) in via Selmi 63 a Modena torna protagonista domenica 6 ottobre con un doppio appuntamento poetico: a partire dalle ore 16:30 Roberta Ioli legge le sue poesie e dialoga con Elisa Nanini, seguita da Massimo Morasso che legge le sue poesie in dialogo con... (Modenatoday.it)

Il festival di film a Villa Medici - premiate l’inventiva e la poesia - Quest’anno, la giuria composta da Clément Cogitore, regista e artista visivo, Vimala Pons, regista teatrale e attrice, e Rasha Salti, curatrice, ricercatrice e scrittrice, ha assegnato due premi. La giuria ha inoltre assegnato due menzioni speciali a Familiar Touch (2024, StatiUniti) di Sarah Friedland “per l’impressionante precisione delle sue capacità registiche e la sua presenza ... (Ildenaro.it)

Poesia Festival - sul palco del Fabbri di Vignola Giancarlo Pontiggia e il concerto di Eugenio Finardi - Serata d’onore mercoledì 18 settembre con uno dei maggiori poeti italiani contemporanei, Giancarlo Pontiggia, pluripremiato scrittore e poeta, il quale terrà una lezione magistrale al Teatro Fabbri di Vignola, alle 21. A seguire, concerto di Eugenio Finardi, cantautore e polistrumentista... (Modenatoday.it)