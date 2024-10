Milano, ricettavano oro e gioielli: 3 stranieri indagati e sequestro per 1 milione (Di martedì 15 ottobre 2024) La Polizia di Milano ha indagato per ricettazione un peruviano e due egiziani trovati in possesso di un vero e proprio ''tesoro'', composto da oro, gioielli e orologi di valore Imolaoggi.it - Milano, ricettavano oro e gioielli: 3 stranieri indagati e sequestro per 1 milione Leggi tutta la notizia su Imolaoggi.it (Di martedì 15 ottobre 2024) La Polizia diha indagato per ricettazione un peruviano e due egiziani trovati in possesso di un vero e proprio ''tesoro'', composto da oro,e orologi di valore

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

I gioielli scultura visti alla Milano Fashion week 2025 fanno subito tendenza. Dalle sirene di Etro ai quadrati di Missoni. Scopri di cosa stiamo parlando - Da Saint Laurent by Anthony Vaccarello compaiono orecchini ispirati alla scultura. A Parigi ha fatto la sua apparizione da Isabel Marant, spesso una trend setter. Particolari, vistosi e non semplici da indossare ma anche chic e unici. Ecco le tendenze forti delineate dalle fashion week piĂą importanti: Milano e a Parigi. (Amica.it)

Denunciato gioielliere abusivo in centro a Milano : sequestrati beni per 2 milioni di euro - . .  Le fiamme gialle, dopo un'approfondita attività investigativa. Rivendeva gioielli d'epoca di grande valore abusivamente. La guardia di finanza ha denunciato il titolare di una gioielleria nel pieno centro di Milano, sequestrando beni per un valore complessivo di oltre due milioni di euro. (Milanotoday.it)

Sorpreso sul treno Zurigo-Milano con orologi e gioielli non dichiarati : multato - . Questa l’affermazione con la quale un cittadino cinese si è presentato ai militari della Guardia di finanza e ai funzionari della sezione operativa territoriale di Chiasso, impegnati in un controllo sul treno che collega Zurigo a Milano. Como, 2 ottobre 2024 – “Non ho nulla da dichiarare”. Peccato che, in realtà , da dichiarare ci fosse davvero parecchio: nel bagaglio, che l’uomo sosteneva di ... (Ilgiorno.it)