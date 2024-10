Manovra 2025, ok al Ddl da 30 miliardi. Arriva il bonus per i nuovi nati: 1000 euro con ISEE inferiore a 40mila euro. Ok al taglio del cuneo fiscale e più fondi per il contratto (Di martedì 15 ottobre 2024) Una Manovra da quasi 30 miliardi di euro (in termini lordi, più 35 miliardi nel 2026 e oltre 40 miliardi nel 2027) incentrata su famiglie, taglio del cuneo fiscale, sanità e sostegno alla natalità. Questo il cuore del Ddl Bilancio, varato dal Consiglio dei Ministri, insieme al decreto fiscale, al decreto legislativo sulle accise e al Documento programmatico di bilancio inviato a Bruxelles. L'articolo Manovra 2025, ok al Ddl da 30 miliardi. Arriva il bonus per i nuovi nati: 1000 euro con ISEE inferiore a 40mila euro. Ok al taglio del cuneo fiscale e più fondi per il contratto . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Unada quasi 30di(in termini lordi, più 35nel 2026 e oltre 40nel 2027) incentrata su famiglie,del, sanità e sostegno alla natalità. Questo il cuore del Ddl Bilancio, varato dal Consiglio dei Ministri, insieme al decreto, al decreto legislativo sulle accise e al Documento programmatico di bilancio inviato a Bruxelles. L'articolo, ok al Ddl da 30ilper icon. Ok aldele piùper il

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Fratin spinge sul nucleare - il risparmio per l’Italia sarebbe di 17 miliardi di euro - Si tratta di una struttura adatta per lo smaltimento definitivo dell’alta attività e del combustibile nucleare esaurito, dunque di fondamentale importanza, con l’Unione europea che ha comunque richiesto di “effettuare attività di ricerca anche in ottica di un deposito geologico nazionale”. “Quello che noi riteniamo lungimirante – ha aggiunto Pichetto Fratin – è tenere aperte tutte le possibilità ... (Quifinanza.it)

Assegno Unico Universale - erogati 13 - 1 miliardi di euro a 6 - 2 milioni di famiglie - inps. 726 figli. 532 i nuclei famigliariche hanno ricevuto l’assegno per il 2024, per un totale di 9. html ). impresaitaliana. 899. L’Osservatorio fornisce un quadro completo delle essenziali informazioni statistiche sui beneficiari della misura e sui relativi valori economici con riferimento al periodo marzo 2022 – agosto 2024. (Impresaitaliana.net)

Nasce l’alleanza italo-tedesca Leonardo – Rheinmetall per i carri armati. Dall’Italia commessa da 20 miliardi di euro - La ripartizione del lavoro sarà al 50% tra Leonardo e Rheinmetall, con il 60% delle attività da svolgere in Italia. L'articolo Nasce l’alleanza italo-tedesca Leonardo – Rheinmetall per i carri armati. “Rheinmetall e Leonardo, sottolinea, puntano a sviluppare tecnologie all’avanguardia in grado di competere a livello internazionale“. (Ilfattoquotidiano.it)