Luna servizi di navigazione e comunicazione con Moonlight

(Di martedì 15 ottobre 2024) L’Agenzia spaziale europea lancia ufficialmente il suo programma, che intende creare una costellazione di satelliti in orbita attorno allaperdi: l’infrastruttura, che sarà realizzata da un consorzio europeo guidato da Telespazio, consentirà atterraggi precisi e autonomi, favorirà la mobilità sulla superficiere e faciliterà le comunicazioni tra la Terra e la. La firma del contratto è avvenuta in occasione del 75esimo Congresso internazionale di astronautica (Iac 2024) a Milano.prevede il lancio di cinque satelliti (quattro per lae uno per le comunicazioni) che saranno collegati a tre stazioni di terra dedicate, creando così una rete dati che si estende fino a 400.000 chilometri.