Ilnapolista.it - Luis Enrique considerava Fabian Ruiz una spia e lo fece fuori: spifferò la formazione contro l’Italia

(Di martedì 15 ottobre 2024)non ha vissuto momenti semplici con la Spagna negli ultimi anni, soprattutto quandoera il ct. Il centrocampista, infatti, dopo essere stato convocato a Euro 2021, non fu chiamato per il Mondiale in Qatar l’anno successivo.avrebbe fornito ladella Spagna con largo anticipoa Euro2021 Secondo quanto riportato da Relevo, c’è un motivo che va oltre le prestazioni didi quei tempi: Nonostante il fatto che siache il centrocampista ora siano insieme al Paris Saint Germain, la verità è che durante l’Europeo del 2021 il tecnico aveva “accusato”per aver presumibilmente fatto trapelare l’undici titolarein anteprima alla stampa.