Lombardia Fontana Pretendo cronoprogramma interventi da Rfi

(Di martedì 15 ottobre 2024) MILANO (ITALPRESS) – Per quanto riguarda i ritardi sulla circolazione dei treni in, “è una situazione legata alla rete, e quindi alla parte che deve essere gestita da Rfi, cha ha avuto un guasto. Si tratta della stessa cosa che ho ripetuto settimana scorsa, sei mesi fa e cinque anni. Nel 2019, infatti, concordammo con Rfi una serie didi un’entità pari a 14 miliardi di euro, che avrebbero dovuto essere realizzati in 7 anni, proprio perché anche loro si rendevano conto che la rete è assolutamente insufficiente, obsoleta e che ha bisogno di una serie di. Incontrerò ancora i rappresentanti di Rfi perché a questo puntodi avere undegli, anche per poter avvisare degli eventuali disagi che si dovessero creare lungo la rete”.