L’editoria italiana rallenta dopo l’effetto Covid: in calo fumetti e saggi, resiste la narrativa (Di martedì 15 ottobre 2024) Nel 2021 l’editoria italiana aveva visto un forte incremento di vendite con una tendenza positiva fino all'anno scorso. I primi dati del 2024 mostrano però un rallentamento nel mercato con dati parziali che fanno riferimento a saggistica e narrativa. Fanpage.it - L’editoria italiana rallenta dopo l’effetto Covid: in calo fumetti e saggi, resiste la narrativa Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Nel 2021 l’editoriaaveva visto un forte incremento di vendite con una tendenza positiva fino all'anno scorso. I primi dati del 2024 mostrano però unmento nel mercato con dati parziali che fanno riferimento astica e

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Carrara tra i cinque comuni candidati al ruolo di capitale italiana dell’arte contemporanea 2026 - “Carrara ha tutte le carte in regola per poter ambire a questo prestigioso riconoscimento”. Così il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha commentato la notizia dell’inserimento di Carrara tra i cinque comuni candidati al ruolo di capitale italiana dell’arte contemporanea 2026. . “Spero che questo progetto possa raggiungere questo importante obiettivo per dare un ulteriore slancio ... (Laprimapagina.it)

Love is Blind : Netflix annuncia anche la versione italiana del celebre dating show - La serie segue un gruppo di single in cerca d'amore che scelgono qualcuno da sposare senza averlo mai …. Al momento non sono stati resi noti i piani di lancio. Banijay Italia realizzerà la versione italiana e il casting è già iniziato. L'originale è stato creato negli Stati Uniti da Kinetic Content di The North Road Company ed è andato avanti per sette stagioni sulla piattaforma digitale. (Movieplayer.it)

Luna Rossa-Ineos - velocità uguali : lo confermano anche i dati. Ma la punta massima è sempre italiana - Luna Rossa ha perso la quinta regata e poi vinto gara-6 della finale di Louis Vuitton Cup contro INEOS Britannia e così l’atto conclusivo del torneo degli sfidanti si trova in perfetta parità (3-3). Si è rivelato un testa a testa, ma la compagine italiana ha saputo fare la differenza nei momenti cruciali e ha infatti chiuso i conti in proprio favore. (Oasport.it)