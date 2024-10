Ilgiorno.it - La stagione del Teatro Fraschini apre con la Bohème pucciniana

(Di martedì 15 ottobre 2024) Con un omaggio a Giacomo Puccini, alle 20 di venerdì e domenica in replica alle 15,30, si alza il sipario sullad’opera del, spettacolo in coproduzione coi Teatri di OperaLombardia, in occasione del centenario della morte del compositore, è un nuovo allestimento del capolavoro pucciniano vincitore, tra i 58 progetti candidati, del bando dedicato a promuovere la professionalità e creatività di giovani artisti. Ne “La- la scatola dei ricordi“ la vicenda viene raccontata attraverso gli occhi di un Rodolfo anziano, un artista che arriva dal futuro e ritrova una scatola dei ricordi contenente alcuni oggetti del periodo più felice della sua giovinezza. A guidare la compagnia ci sarà il giovanissimo maestro Riccardo Bisatti (nella foto).