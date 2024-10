La Germania si prepara allo scontro: “La Russia potrebbe attaccare presto la Nato” (Di martedì 15 ottobre 2024) La Germania teme che presto la Russia sarà in grado di attaccare frontalmente la Nato. Il dibattito s’è innescato in Parlamento a Berlino a seguito dell’audizione pubblica del capo del servizio segreto tedesco Bruno Kahl. Secondo cui “in termini umani e materiali, le forze armate russe saranno probabilmente in grado di sferrare un attacco contro La Germania si prepara allo scontro: “La Russia potrebbe attaccare presto la Nato” L'Identità. Lidentita.it - La Germania si prepara allo scontro: “La Russia potrebbe attaccare presto la Nato” Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Lateme chelasarà in grado difrontalmente la. Il dibattito s’è innescato in Parlamento a Berlino a seguito dell’audizione pubblica del capo del servizio segreto tedesco Bruno Kahl. Secondo cui “in termini umani e materiali, le forze armate russe saranno probabilmente in grado di sferrare un attacco contro Lasi: “Lala” L'Identità.

