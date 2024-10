Jesi / Campionato regionale scacchi rapid e blitz: grande partecipazione e jesini protagonisti (Di martedì 15 ottobre 2024) Sabato 12 Ottobre, si sono tenuti i campionati regionali assoluti di scacchi a cadenza rapida (ogni giocatore aveva 12 minuti + 3 sec a mossa per l’intera partita) e blitz (ogni giocatore aveva 3 minuti + 2 sec a mossa per l’intera partita) Jesi, 14 ottobre 2024 – Cornice dell’evento lo splendido salone del lampadario del Circolo Cittadino e affluenza record con 61 partecipanti provenienti da tutte le regioni marchigiane nel torneo rapid e 25 partecipanti nel blitz. Oltre al successo organizzativo (un record di partecipazione per un regionale rapid/blitz) l’evento ha confermato l’assoluto livello tecnico agonistico dell’ ASD Circolo scacchi Jesi che porta a casa un titolo assoluto con Marco Faini, vincitore del torneo blitz mentre Cristian Coppari (10 anni!) si piazza ottavo assoluto sempre nel torneo blitz vincendo cosi il titolo Under 18. .com - Jesi / Campionato regionale scacchi rapid e blitz: grande partecipazione e jesini protagonisti Leggi tutta la notizia su .com (Di martedì 15 ottobre 2024) Sabato 12 Ottobre, si sono tenuti i campionati regionali assoluti dia cadenzaa (ogni giocatore aveva 12 minuti + 3 sec a mossa per l’intera partita) e(ogni giocatore aveva 3 minuti + 2 sec a mossa per l’intera partita), 14 ottobre 2024 – Cornice dell’evento lo splendido salone del lampadario del Circolo Cittadino e affluenza record con 61 partecipanti provenienti da tutte le regioni marchigiane nel torneoe 25 partecipanti nel. Oltre al successo organizzativo (un record diper un) l’evento ha confermato l’assoluto livello tecnico agonistico dell’ ASD Circoloche porta a casa un titolo assoluto con Marco Faini, vincitore del torneomentre Cristian Coppari (10 anni!) si piazza ottavo assoluto sempre nel torneovincendo cosi il titolo Under 18.

