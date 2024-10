Italia testa di serie nelle Qualificazioni ai Mondiali 2026: il traguardo è a un passo (Di martedì 15 ottobre 2024) Battendo 4-1 Israele, l'Italia si è portata a 10 punti nel girone di Nations League e vede da vicino il posto di testa di serie per le Qualificazione ai Mondiali 2026. Posto che può arrivare, nella peggiore delle ipotesi, tramite il ranking. Fanpage.it - Italia testa di serie nelle Qualificazioni ai Mondiali 2026: il traguardo è a un passo Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Battendo 4-1 Israele, l'si è portata a 10 punti nel girone di Nations League e vede da vicino il posto didiper le Qualificazione ai. Posto che può arrivare, nella peggiore delle ipotesi, tramite il ranking.

Nations League e qualificazioni Mondiali - cosa serve per lo status di testa di serie? Italia vicina ai quarti - Per il primo obiettivo – quello di un posto privilegiato in ottica qualificazioni mondiali – basteranno però i quarti di finale, cioè basterà finire tra le prime due del girone. La Nations League infatti mette in palio anche il vantaggio di essere testa di serie alle European Qualifiers per la Coppa del Mondo 2026. (Sportface.it)

Basket - Serie A2 2024/2025 4° giornata : Rimini batte Milano e si prende la testa della classifica - . I pugliesi partono forte e chiudono sul +17 il primo tempo, potendo poi gestire dopo l’intervallo la reazione da parte dei romagnoli. Prima vittoria del campionato per la HDL Nardò Basket, che regola la Libertas Livorno con il punteggio di 82-71. La vittoria è andata ai romagnoli, che davanti al pubblico amico si sono imposti con il punteggio di 84-76 prendendosi così la vetta solitaria della ... (Sportface.it)

Volley femminile - Conegliano e Scandicci rispondono a Milano : quartetto in testa alla Serie A1 - Tra le fila delle padrone di casa si sono distinte Ana Bjelica (13) e Anastasiia Kapralova (16). L’Igor ha dettato legge di fronte al proprio pubblico, a Pinerolo non sono bastate Malwina Smarzek (17) ed Elena Perinelli (12). Conegliano ha travolto la neopromossa Talmassons con un secco 3-0 e ha così infilato la seconda affermazione consecutiva, utile per confermarsi in testa alla classifica a ... (Oasport.it)